Brasília é uma festa: Margareth Menezes canta ‘Faraó’ em restaurante; veja

A futura ministra da Cultura do governo Lula, Margareth Menezes, foi recebida com festa nesta quinta-feira no restaurante Tia Zélia, o favorito do presidente eleito em Brasília, depois de participar da cerimônia em que foram anunciados 15 novos ministros da próxima gestão. Confirmada na semana passada, ela foi apresentada junto aos colegas.

Ao chegar ao local, Margareth Menezes foi recebida ao som de “Faraó”, a música de 1987 eternizada na sua voz e na batida do Olodum e que há mais de três décadas embala o Carnaval da Bahia e de todo o país. O vídeo do momento foi registrado nas redes sociais (veja abaixo).

Segundo uma pessoa da equipe da futura ministra, a reação a sua chegada foi espontânea e Margareth respondeu também calorosamente.

A música, de letra complexa, nasceu das ruas do Pelourinho, em Salvador (BA), e depois se tornou um sucesso nacional depois de ganhar as rádios.

Sua letra é um hino à herança africana no Brasil. “Pelourinho/Uma pequena comunidade/Que porém Olodum uniu/Em laço de confraternidade/ Despertai-vos/ Para a cultura egípcia no Brasil/ Ao invéz de cabelos trançados/ Veremos turbantes de Tutankhamon/E as cabeças/ Se enchem de liberdade/O povo negro pede igualdade/ Deixando de lado as separações/ Cadê Tutankhamon?” diz um trecho da música.

