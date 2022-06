Brasil realiza exercício militar com a França no litoral do Nordeste

Jair Bolsonaro pode ter suas paranoias sobre os interesses da França de Emmanuel Macron na Amazônia, mas a desconfiança não se reflete entre os militares do governo. Nesta semana, a Marinha finalizou um exercício militar de cinco dias com homens do Exército e da Marinha da França. A operação Fortaleza aconteceu no litoral da capital do Ceará.

As tropas realizaram treinamentos de sobrevivência, oficina de explosivos, obstáculos, patrulha urbana e tiro. Na quarta, foi realizada uma operação anfíbia na Praia Mansa, envolvendo navios e Fuzileiros Navais brasileiros e franceses.

A Operação Fortaleza contou com a participação de mais de 450 militares das duas nacionalidades, além do Porta-Helicópteros Anfíbio Mistral e Fragata Courbet, da Marinha Nacional da França, Navio-Patrulha Oceânico Araguari e Carros Lagarta Anfíbios, da Marinha do Brasil.