Brasil e EUA vão discutir iniciativa por ‘trabalho decente’ durante o G20

Durante a Cúpula do G20, que começa neste sábado em Nova Deli, na Índia, o chanceler Mauro Vieira terá uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na qual os dois deverão acertar os últimos detalhes da iniciativa em prol do “trabalho decente” e de direitos trabalhistas e sindicais que Lula e Joe Biden lançarão durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no próximo dia 19. As chancelarias dos dois países trabalham para finalizar o documento.

O presidente americano pretende explorar a defesa dos trabalhadores contra a precarização dos empregos na campanha eleitoral de 2024. No último dia 16 de agosto, Biden conversou com o brasileiro por telefone sobre a iniciativa.

Vieira e Blinken já haviam se reunido em março, também em Nova Deli, durante um encontro de trabalho à margem da reunião ministerial do G20.

