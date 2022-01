Bolsonaro volta a atacar a Anvisa: “pessoas taradas por vacinas”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer campanha contra as vacinas da Covid-19 e atacar a Anvisa nesta quinta-feira, em entrevista a uma rádio de Pernambuco. Ele criticou a aprovação do uso do imunizante da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e chamou os técnicos da agência de “pessoas taradas por vacina”.

Bolsonaro comentava que a própria Pfizer admitiu a ocorrência de possíveis efeitos colaterais e questionou:

“E você vai vacinar teu filho? Contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade de ele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupadas com outras doenças no Brasil, que não estão”, declarou.

Apesar de o Ministério da Saúde ter divulgado nesta quarta o calendário para a vacinação desta faixa etária no país, o presidente foi além e pediu que os ouvintes “não se deixem levar pela propaganda”.

“Conversem com seus vizinhos. Quantos garotas contraiu Covid e não aconteceu absolutamente nada com ele. Quando morre um garoto que contraiu Covid, geralmente, que isso é quase… eu desconheço, mas existe com toda a certeza algum moleque que morreu em função da Covid, mas é uma pessoa que tinha algum problema de saúde grave, ou era muito obeso, né?, tinha alguma outra comorbidade qualquer”, afirmou Bolsonaro.

E complementou: “então essa questão você tem que tomar cuidado porque os efeitos colaterais futuros a gente não sabe quais serão ainda”.