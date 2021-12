Bolsonaro viaja ao litoral de Santa Catarina para curtir o réveillon

Depois de passar uma semana curtindo a vida adoidado no Guarujá, litoral de São Paulo, Jair Bolsonaro já embarca nesta segunda-feira para a segunda parte das suas férias. O presidente vai passar o réveillon em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. A previsão é que ele retorne para Brasília — e para o trabalho — apenas na próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro.

Esta será a terceira vez em pouco mais de um ano que Bolsonaro se hospeda na cidade catarinense. No ano passado, ele foi ao município pescar com amigos na época do Natal. E retornou em fevereiro deste ano no feriado do Carnaval — que não ocorreu por conta da pandemia da Covid-19.

Na sua primeira semana de férias, iniciada no último dia 17, o presidente causou polêmica ao aparecer em uma lancha com apoiadores dançando ao som de um funk “proibidão”, que ataca agressivamente todos os “inimigos” do presidente. Mesmo durante o descanso, ele não perde a oportunidade de fazer barulho.