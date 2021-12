Proibidão Bolsonaro: funk que embala o presidente compara mulher a cadela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Postada no Twitter pelo tenente e assessor especial Mosart Aragão, as cenas em que o presidente da República aparece dançando numa lancha, no Guarujá, têm como fundo musical o “Proibidão Bolsonaro”. Trata-se de um funk, em ritmo de “Baile de Favela”, que ataca agressivamente todos os “inimigos” do presidente (veja a letra completa no final do post).

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

A música embalou recentemente o ato de filiação de Bolsonaro ao PL, e foi composta por Tales Volpi Fernandes, o MC Reaça. O humorista e cantor se suicidou em junho de 2019 – um boletim de ocorrência registrado à época o apontava como suspeito de agredir a namorada antes de se matar.

Proibidão Bolsonaro:

Ele veio quente e hoje tá fervendo

Ele veio quente e hoje tá fervendo

Quer desafiar? Não tô entendendo

Continua após a publicidade

Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo

Dou pra CUT pão com mortadela

E pras feministas, ração na tigela

As mina de direita são as top mais bela

Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela

Bolsonaro salta de paraquedas

Bolsonaro, capitão da reserva

E o Bolsonaro casou com a Cinderela

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela

Maria do Rosário não sabe lavar panela

Jandira Feghali nunca morou na favela

Luciana Genro apoia os sem-terra

Mas não dá o endereço pra invadirem a casa dela

Essa juventude só se degenera

Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera

Um Brasil pra frente é o que o povo espera

Vamo distribuir livro do Olavo pra galera

Ciro Gomes, baita Zé ruela

Lula preso dentro de uma cela

Paga de comuna e mente à vera

Mas vai pra Nova York quando pode, a Manuela

Bolsonaro salta de paraquedas

Bolsonaro, capitão da reserva

E o Bolsonaro casou com a Cinderela

Enquanto o Jean Wyllys só tava vendo novela