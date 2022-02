Bolsonaro vai a Rondônia para reunião bilateral com o presidente do Peru

O presidente Jair Bolsonaro viaja na manhã desta quinta-feira para receber o presidente do Peru, Pedro Castillo. A reunião bilateral será realizada em Porto Velho, capital de Rondônia, no Palácio Rio Madeira, sede do governo do Estado.

Eleito em julho do ano passado, Castillo é representante da esquerda e venceu a direitista Keiko Fujimori. Bolsonaro foi o único chefe de Estado de um país vizinho ao Peru que não compareceu à posse dele — foi representado pelo vice, Hamilton Mourão.

A agenda do encontro é ampla e vai tocar nos principais temas da pauta entre os dois países. O Peru é o país que tem a segunda maior fronteira com o Brasil, com quase 3.000 quilômetros de comprimento, atrás apenas da Bolívia. A segurança na região limítrofe será tratada pelos dois presidentes, assim como o combate ao crime transacional e assuntos de Defesa.

Os transportes multimodais também estão na pauta, diante da necessidade de aumentar a malha aérea e hidroviária entre os dois países, por exemplo. Além disso, o Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru e o intercâmbio no setor alcançou 4,26 bilhões de dólares no ano passado — um aumento de 78,1% em relação a 2021.

O Itamaraty também aguarda a autorização do Peru para abrir um vice-consulado em Cuzco, que recebe dezenas de milhares de turistas brasileiros por ano.

O chanceler Carlos França não vai acompanhar o presidente na reunião porque está em Madri. No seu lugar, vai o embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral do MRE.