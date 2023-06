Bolsonaro usa ministro de Lula como resposta a voto contra ele no TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira um vídeo em resposta ao voto do ministro Benedito Gonçalves, do TSE, a favor de sua inelegibilidade por oito anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores, em julho do ano passado. Bolsonaro então lembrou que Gonçalves é relator da ação eleitoral que foi apresentada pelo PDT, presidido por Carlos Lupi, atual ministro da Previdência Social do governo Lula. E reproduziu um vídeo, de 27 de maio de 2021, em que Lupi fala sobre as urnas eletrônicas e o voto impresso, defendido pelo próprio Bolsonaro.

“Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o numerozinho do seu candidato, apertar o 12, você ver aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga o cartão de crédito tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança ou quando se tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. É esse o segredo de toda democracia no mundo, a possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto”, disse o cacique do PDT, na ocasião.

“Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional, e o Tribunal (Superior Eleitoral) não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós, do PDT, através do nosso líder, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera”, complementou.

Veja o vídeo publicado por Bolsonaro:

