AO VIVO: TSE retoma julgamento de ação contra Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou nesta terça-feira, 27, o julgamento de uma ação do PDT contra a chapa de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto nas eleições de 2022. O processo pode tornar o ex-presidente inelegível por oito anos, em caso de condenação.

A dupla é acusada de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação no episódio da reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro atacou o sistema eleitoral.

O TSE começou a julgar a ação na última quinta-feira, 22, mas a sessão foi interrompida após as manifestações do PDT, da defesa de Bolsonaro e do MP Eleitoral, que defendeu que o ex-presidente se torne inelegível por abuso de poder político.

Na sessão desta terça, os ministros começarão a ler os votos, na seguinte ordem: o relator Benedito Gonçalves, os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Segundo a coluna Radar, o voto do relator tem mais de 400 páginas e foi finalizado nos últimos dias por Benedito Gonçalves. O magistrado prometeu aos colegas ser rápido, mas a quantidade de páginas sugere que o voto do relator consumirá toda a sessão.

Continua após a publicidade

Siga