Bolsonaro tenta manter normalidade após ‘bomba’ de Mauro Cid

Em meio a delações que fortalecem os inquéritos que apuram supostos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, o ex-presidente foi nesta sexta-feira à Assembleia Legislativa de Goiás receber um título de Cidadania Goiana. No caminho, parou em Abadiânia, no interior do estado, onde conversou e tirou fotos com apoiadores.

Bolsonaro tenta demonstrar tom de normalidade após a revelação de VEJA de que Mauro Cid deve delatá-lo como mandante de um esquema de venda de joias. A reportagem foi publicada no mesmo dia em que o hacker Walter Delgatti disse à CPMI do 8 de Janeiro, sem apresentar provas, que o ex-presidente está ligado a um plano de grampear o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

