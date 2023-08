Hacker liga Bolsonaro a grampo contra Alexandre de Moraes na CPMI

O hacker Walter Delgatti Neto afirmou nesta quinta-feira na CPMI do 8 de Janeiro que, em uma ligação com Jair Bolsonaro intermediada por Carla Zambelli em setembro do ano passado, o então presidente teria dito que havia um grampo contra Alexandre de Moraes e que ele precisaria assumir a culpa.

Ainda segundo o hacker, Bolsonaro prometeu conceder-lhe indulto por condenações no caso da Vaza-Jato e o tranquilizou: “Se algum juiz te prender, eu mando prender o juiz”, teria dito o hoje ex-mandatário.

“Esse grampo seria suficiente para alguma ação contra o ministro e para que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto”, afirmou Delgatti à CPMI. “Concordei (em assumir a autoria do grampo), porque era uma proposta de um presidente da República. Ficaria até difícil falar ‘não’”, completou.

