Bolsonaro sanciona lei que cria Dia Nacional da Síndrome de Down

Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira uma lei aprovada no Congresso que institui o Dia Nacional da Síndrome de Down.

A data será lembrada no dia 21 de março de cada ano. “Os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com síndrome de Down são incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a pessoa com síndrome de Down na sociedade”, diz o ato.