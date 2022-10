Bolsonaro recua e se diz neutro na disputa de MS após traição em debate

Atualizado em 5 out 2022, 18h04 - Publicado em 5 out 2022, 17h34

Quase uma semana após surpreender aliados ao declarar apoio a Capitão Contar (PRTB) na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul, durante o debate da TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro gravou nesta quarta um vídeo no qual se diz neutro na eleição estadual, ao lado da senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS).

O recuo ocorreu depois de Bolsonaro quebrar o acordo fechado pela ex-ministra da Agricultura e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para apoiar Eduardo Riedel (PSDB), que vai disputar o segundo turno contra Contar. A eleição promete ser acirrada. Contar obteve 26,71% dos votos válidos contra 25,16% de Riedel. No estado, Bolsonaro teve 52,70% contra 39,04% de Lula.

Diante da traição de Bolsonaro em rede nacional, Tereza, em reta final de campanha, publicou um vídeo nas suas redes sociais em que reiterou o apoio ao tucano e explicou que a coligação foi aprovada por Bolsonaro. Valdemar Costa Neto também gravou uma fala direcionada ao governador do estado, Reinaldo Azambuja, do PSDB, para tentar reparar o estrago provocado pelo presidente.

Nesta quarta, Bolsonaro se pronunciou entre a ex-ministra e o deputado federal reeleito Luiz Ovando (PP-MS) sobre a situação no Mato Grosso do Sul:

“É um estado onde haverá 2º turno e os dois candidatos nos apoiam. E, assim sendo, por dever de lealdade e como diz aí o bom ensinamento político, nós ficaremos neutros em Mato Grosso do Sul, e torcemos para que a população bem escolha o melhor para representá-lo”, declarou.

Tereza então agradeceu o ex-chefe pelo apoio na sua eleição e disse que iria trabalhar para que ele seja reeleito no 2º turno, contra Lula.

Em tempo: Bolsonaro apoiou Contar, que é oficial do Exército e foi eleito deputado estadual em 2018, depois de ser provocado pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), sua ex-aliada e adversária no primeiro turno. Ela o acusou de abandonar candidatos que o apoiavam e citou o caso de Contar. “É assim, o traidor da pátria”, comentou.

Bolsonaro então pediu direito de resposta, o presidente olhou para a câmera e fez “um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul”. “Não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante a eleições para governador do Estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul: votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção… É a melhor opção para esse estado”, declarou.

