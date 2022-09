Bolsonaro não esquece o STF nem ao falar da morte da rainha

Antes de sair da residência do embaixador do Brasil em Londres para o funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores e respondeu algumas questões de jornalistas que estavam no local na manhã desta segunda. Reticente, ele perguntou qual seria a primeira pergunta e alertou um apoiador sobre o “nível” do questionamento. O mandatário foi então indagado sobre a sua expectativa para a cerimônia que ocorreria na sequência. E conseguiu incluir ministros do STF e Lula na resposta.

“Hoje é uma cerimônia de despedida, né? Então não tem expectativa. Participar da missa, ficar calado o tempo todo. Quem crê, lembrar que um dia vai chegar o dia dele, todo mundo vai ter um ponto final aqui, todo mundo, sem exceção. E o julgamento vai ser pelas suas ações e omissões. Então todo aquele que trabalhou contra o próximo ou que se omitiu na hora que podia ajudar, segundo as escrituras, para quem acredita, vai ter o seu veredito. E lá não tem gente pra, como alguns do Supremo, já vão falar que eu estou questionando o Supremo, pra ‘descondenar’ uma pessoa e torná-la elegível”, declarou.