Bolsonaro ironiza sigilos decretados por seu governo: ‘em 100 anos saberá’

Questionado no Twitter na tarde desta quarta por que decreta sigilo de 100 anos em assuntos polêmicos e “espinhosos” do seu mandato e se existe “algo para esconder”, o presidente Jair Bolsonaro respondeu com ironia.

“Em 100 anos saberá”, escreveu, acrescentando um emoji de uma mão com o polegar levantado, em sinal de positivo.

“Presidente, o senhor pode me responder porque todos os assuntos espinhosos/polêmicos do seu mandato, você põe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder?”, questionou o interlocutor.

Só nesta semana, o GSI decretou sigilo de 100 anos sobre os registros das visitas dos pastores acusados de comandarem um esquema de corrupção no MEC ao Palácio do Planalto. No início do mês, fez o mesmo com as do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

No ano passado, o governo também negou acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro e aos registros das visitas dos seus filhos Carlos e Flávio ao Planalto. E o Exército também tornou sigiloso por um século ao processo que apurou a participação do general Eduardo Pazuello em um ato político com o presidente no Rio de Janeiro.