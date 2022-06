Bolsonaro ignora Petrobras em discurso no Planalto

Segunda-feira de atípica paz no Palácio do Planalto. Mesmo com a eclosão do pedido de demissão de José Mauro Coelho da Petrobras — ou justamente por isso –, Jair Bolsonaro (PL) decidiu ignorar os problemas da estatal em discurso durante a tarde.

Na contramão de eventos em semanas anteriores, a cerimônia no Planalto — anúncio de um programa do Ministério da Educação com o Google — teve um breve e descontraído pronunciamento do presidente da República.

Todo sorrisos, o ex-capitão não somente evitou falar sobre a alta dos combustíveis, como também passou longe de temas espinhosos como STF, eleições e urnas eletrônicas — assuntos que renderam ataques inflamados por parte de Bolsonaro nos últimos tempos.

Os ânimos acalmados se devem ao saldo consideravelmente positivo que a saída de Coelho deixou para o governo — além de capitalizar em cima da fritura do agora ex-presidente da Petrobras, o movimento abriu caminho para que Caio Andrade, o novo chefe da estatal escolhido pelo governo, assuma o posto.

Continua após a publicidade