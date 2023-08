Bolsonaro faz Pix de R$ 100 mil para viúva de policial morto no Guarujá

Jair Bolsonaro enviou 100.000 reais à viúva do agente da Rota, Patrick Bastos Reis. O policial foi morto em Guarujá, na Baixada Santista, em 27 de julho. O Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta semana, três homens pelo assassinato de Reis.

Bolsonaro, que recebeu recentemente 17 milhões de reais via Pix para pagar a multa de quase 1 milhão de reais por não ter usado máscara durante a pandemia, escolheu o mesmo meio de pagamento para doar à viúva do policial. Foram duas transferências de 50.000 reais.

O homicídio do integrante da Rota gerou uma reação contundente das forças policiais. A Operação Escudo, deflagrada no litoral paulista no dia 29 do mês passado, apreendeu cerca de 500 quilos de entorpecentes, prendeu 181 suspeitos, retirou 22 armas das ruas e matou 16 pessoas.

