Bolsonaro esnoba posse de Fachin e Moraes no TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pode até ser que a coisa mude nas próximas horas, mas a informação do Palácio do Planalto, repassada ao TSE nesta segunda, é de que Jair Bolsonaro não poderá participar da posse de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes no comando da Corte.

O motivo: Bolsonaro tem outro compromisso na agenda desta terça. Em outras palavras, achou algo melhor para fazer por volta de 19h, enquanto o TSE estiver em sessão solene.

Por medidas de segurança em razão da pandemia de Covid-19, a cerimônia não terá convidados no plenário. O evento será virtual.