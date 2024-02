Bolsonaro enviou dinheiro ao exterior para aguardar o golpe, diz PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No curso das investigações do golpe tramado por bolsonaristas, a Polícia Federal afirma ter encontrado elementos que mostram que Jair Bolsonaro limpou economias e enviou recursos ao exterior para bancar despesas enquanto aguardava o golpe.

A quebra de sigilo bancário de Bolsonaro mostrou uma operação de câmbio no valor de 800.000 reais. Essa parte da investigação, diz a PF, está inserida na apuração da venda ilegal de joias e presentes da Presidência da República por Mauro Cid, a mando de Bolsonaro.

“Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior, possívelmente, aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento”, diz a PF.