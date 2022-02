Bolsonaro é rejeitado por 62% dos eleitores, diz Ipespe

Jair Bolsonaro é rejeitado por 62% dos eleitores brasileiros, que dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente nas próximas eleições. Ele permanece no posto de maior rejeição entre os presidenciáveis, segundo pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira.

É verdade que em relação ao último levantado do instituto, o índice de Bolsonaro caiu dois pontos percentuais, mas o chefe do Executivo está três pontos na frente de João Doria, que tem rejeição de 59% dos eleitores, o que lhe confere o posto de segundo colocado no ranking dos políticos que as pessoas dizem não que não votarão de jeito nenhum no pleito de outubro.

Em terceiro lugar da lista está Sergio Moro, com 55% do eleitorado rejeitando o voto no ex-juiz sob qualquer circunstância.

Lula aparece com rejeição de 43%, um pouco menos que Ciro Gomes e Rodrigo Pacheco, ambos com 45%.