Ipespe: Lula tem 43% dos votos contra 25% de Bolsonaro

A pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta, a primeira de fevereiro, mostra o ex-presidente Lula (PT) com 43% das intenções de voto contra 25% do presidente Jair Bolsonaro no cenário estimulado para a presidência da República.

Os resultados se mantiveram praticamente iguais aos da última sondagem, de 27 de janeiro, que colocou Lula com 44% e, Bolsonaro, com 24% das intenções de voto.

Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos) continuam dividindo o terceiro lugar, com 8% cada.

Na sequência, aparecem João Doria (3%), Simone Tebet (1%) e André Janones (1%).

Os que dizem que votariam branco ou nulo, ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 9%. Não sabem ou não responderam somam 3%.

A pesquisa Ipespe da primeira quinzena de fevereiro foi realizada entre os dias 7 e 9, com 1 000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.