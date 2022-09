Bolsonaro e Castro vão discursar em culto-aniversário de pastor no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro (PL) e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), irão discursar durante o culto em comemoração ao aniversário de 64 anos do pastor Silas Malafaia, nesta quinta-feira, na capital fluminense.

Conforme o Radar mostrou há duas semanas, o pastor reunirá políticos bolsonaristas em campanha a partir das 19h no templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte da cidade.

Malafaia disse que, diferentemente do 7 de setembro na orla de Copacabana, em que fez um discurso com ataques a Lula e ao PT, o tom das falas no evento desta quinta será outro. “É uma comemoração, vou agradecer a presença de todos ali, mas não vou falar necessariamente de política”, disse.

Além de Bolsonaro e Castro, que tenta se manter no Palácio Guanabara por mais quatro anos, é esperada também a presença de Romário (PL), senador que concorre à reeleição pelo estado, e Clarissa Garotinho (União Brasil), que também disputa uma cadeira no Senado pelo Rio. O templo de Malafaia na Penha tem capacidade para 9.000 lugares, diz o pastor.