Aniversário de Silas Malafaia servirá de palanque para Bolsonaro no Rio

Silas Malafaia irá montar um grande palanque para Jair Bolsonaro e políticos bolsonaristas em sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O encontro será no dia 15 de setembro, para comemorar o aniversário de 64 anos do pastor.

Malafaia reunirá no seu templo com capacidade máxima para 9.000 pessoas (6.580 sentadas e o restante em pé), além do presidente, outros candidatos, como o governador do Rio, Cláudio Castro, que tenta a reeleição, e o senador Romário, que também busca se reeleger. Durante o encontro, o pastor pedirá bênçãos e votos para os políticos aliados.