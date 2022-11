Bolsonaro chama Alckmin ao seu gabinete e se compromete com transição

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu rapidamente na tarde desta quinta-feira com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, no seu gabinete no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto e o companheiro de chapa de Lula foi chamado por Bolsonaro quando já estava deixando o prédio — depois de conceder uma entrevista coletiva para falar da reunião que teve com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, sobre a transição de governo, que será comandada por ele.

Derrotado no último domingo, o presidente não teve nenhum compromisso oficial nesta quinta, de acordo com sua agenda, e estava no Palácio da Alvorada. Ele chegou ao Planalto no momento em que Alckmin falava com jornalistas e retornou à residência oficial logo após a breve reunião.

Depois de participar de outra reunião, no TCU, o coordenador da equipe de transição de Lula disse que o encontro com Bolsonaro “foi positivo”.

Apesar de estar acompanhado na ocasião pela presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann e pelo também petista Aloizio Mercadante, ex-ministro e coordenador do programa de governo de Lula, Alckmin foi sozinho ao encontro de Bolsonaro.

“O presidente convidou, nós já estávamos saindo, para que fosse até o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público”, declarou.

Questionado se Bolsonaro o parabenizou pela eleição do último domingo, Alckmin optou pela discrição e disse que o presidente “fala depois o teor da conversa”.

“Mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição, pautada na transparência, na continuidade dos trabalhos, no planejamento, na previsibilidade”, concluiu.

Continua após a publicidade