Como foi a reunião de transição com Ciro Nogueira, segundo Alckmin

Escolhido por Lula como coordenador da equipe de transição de governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu na tarde desta quinta-feira com dois ministros do governo de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), e uma equipe de assessores, dando início oficialmente ao processo.

“A conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva. A transição já começou”, declarou Alckmin após o encontro em entrevista coletiva no térreo do Palácio do Planalto, ao lado da presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann e do ex-ministro e ex-senador Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula.

O ex-governador de São Paulo informou que os representantes do governo Bolsonaro designaram o Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, para sediar a equipe de transição — como de costume. Nesta sexta, a Gleisi e Mercadante vão visitar o local.

O grupo deve começar a trabalhar no CCBB a partir da próxima segunda-feira, já com a presença de Lula, que está com a mulher, Janja, no litoral da Bahia. “Ele tirou uns dias de merecido descanso, está voltando no domingo, e segunda-feira nós já vamos ter um conjunto de reuniões de trabalho, para poder avançar na transição”, comentou Alckmin.

“Então, todo o fluxo de informações também foi conversado. Nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência, do planejamento, de continuidade dos serviços prestados à população, e que a gente possa nesse período aí ter todas as informações e poder ter dar continuidade aos serviços, não interrompê-los, e, de outra forma, nos prepararmos aí para a posse no dia 1º”, relatou.

Ele comentou ainda que o ministro Ramos, que é general da reserva do Exército, o cumprimentou, deu os parabéns pela eleição e “desejou um ótimo trabalho”, colocando-se também à disposição neste período de transição.

Sobre a indicação de integrantes do grupo de transição, o vice de Lula lembrou que é possível ter até 50 pessoas com cargos e também requisitar algum servidor da área federal, mas destacou a possibilidade da colaboração de de voluntários que tenham expertise e conhecimento. Os nomes serão anunciados a partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula.

“A presidente Gleisi conversou com os presidentes dos outros nove partidos que compuseram a aliança do primeiro turno, a frente democrática. Eles vão indicar nomes para participar nomes para participar do grupo de transição. E também pessoas que não estavam conosco no primeiro turno, a Simone Tebet, que é do MDB, o PDT, do [Carlos] Lupi, enfim, outros partidos, e pessoas que não são nem filiados a partidos, mas que vão poder participar. Nós vamos, a partir de segunda-feira, divulgando os nomes”, afirmou Alckmin.