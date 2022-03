Bolsonaro agora culpa governos petistas por preço caro da gasolina

Um dia após ter cobrado a Petrobras pela diminuição do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro voltou a culpar os governos petistas pela alta da gasolina.

Ao falar a apoiadores sobre os recursos gastos na transposição do rio São Francisco, Bolsonaro elencou componentes de suposta dívida que teria sido feita entre 2003 e 2015, anos das gestões Lula e Dilma na presidência.

“Quando você fala em PT (…) endividamento da Petrobras de 900 bilhões de reais. Sondas compradas que não vieram, três refinarias que começaram e não terminaram, interferência no preço do combustível (…) essa conta vocês estão pagando. O combustível está alto no mundo todo, poderia estar um pouquinho mais barato aqui, mas esses caras arrebentaram com o Brasil”, disse na manhã desta quarta.

Na terça, Bolsonaro alfinetou a Petrobras e disse que as últimas quedas nos preços do barril do petróleo — motivadas, entre outros motivos, por avanços no acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia — deveriam resultar em diminuição dos preços praticados pela estatal. Ele ainda criticou a política de preços da empresa, que internaliza custos internacionais de produção.

Na última semana, a Petrobras anunciou reajustes às distribuidoras de 90 e 60 centavos, respectivamente, na gasolina e no diesel. Horas depois, no mesmo dia, o Congresso aprovou a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis, o que deverá baratear o preço final ao consumidor.