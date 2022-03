Bolsonaro diz ‘esperar’ redução de preços dos combustíveis pela Petrobras

Em pé de guerra com a Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar a estatal nesta terça, afirmando que espera ver a redução nos preços dos combustíveis.

Na última semana, a empresa anunciou reajustes às distribuidoras de 90 e 60 centavos, respectivamente, na gasolina e no diesel. Horas depois, no mesmo dia, o Congresso aprovou a cobrança única do ICMS sobre os combustíveis, o que deverá baratear o preço final ao consumidor.

“(…) Pelo que tudo indica, os números do preço do barril do petróleo lá fora sinalizam para uma normalidade no mundo. Espero que assim seja e espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia, ela retorne aos níveis de semana passada os preços de combustíveis no Brasil”, disse Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto.