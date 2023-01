Bolsonaristas convocam nas redes sociais ocupação da Esplanada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Caravanas de apoiadores de Jair Bolsonaro voltaram a se dirigir a Brasília neste fim de semana. Desde sábado, circulam vídeos nas redes sociais em que manifestantes chegam na capital federal para um novo ato contrário ao resultado das eleições. Os bolsonaristas se concentram em frente ao quartel-general, mas grupos de manifestantes pedem a ocupação da Esplanada dos Ministérios.

O foco é o Congresso e vai bombar 👊🇧🇷💫 pic.twitter.com/kIzehze40W — Luli🇧🇷🌻 (@crisdemarchii) January 8, 2023

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou portaria autorizando o emprego da Força Nacional para manter a ordem e “proteção do patrimônio público e privado”. O acesso de veículos à Esplanada foi bloqueado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Na manhã deste domingo, Dino se manifestou sobre os possíveis atos.

“Ontem conversei com governadores, inclusive que não são do nosso campo político. Queremos que a lei prevaleça e não haja crimes. Estou em Brasília, espero que não ocorram atos violentos e que a polícia não precise atuar. ‘Tomada do Poder’ pode ocorrer só em 2026, em nova eleição”, disse.

