BeFly anuncia sociedade na startup iFriend

Atualizado em 11 out 2022, 17h41 - Publicado em 12 out 2022, 16h01

De olho no setor de Tour e Atividades, a BeFly, maior ecossistema de negócios focados em viagens da América Latina, anuncia sociedade com a startup iFriend.

A plataforma é líder global no setor de experiências e roteiros turísticos realizados por guias oficiais e moradores locais em língua portuguesa. Com presença em 152 países, a iFriend atende viajantes em mais de 1.600 cidades em todo o mundo.

A iFriend nasceu em 2019 como uma traveltech, já recebeu três rodadas de investimento e está neste momento fechando a sua quarta rodada, preparando-se para a onda de crescimento do turismo pós pandemia. Hoje conta com um time de sócios experientes, entre eles Álvaro Garnero, empresário, apresentador e Embaixador do Turismo no Brasil e vem conquistando um crescimento médio de 40% ao mês com a ambição de ser a plataforma líder de Tours e Atividades na América Latina.

“O setor de Tour e Atividades é um dos que mais cresce na indústria do turismo, a parceria com a BeFly impulsiona nosso posicionamento como plataforma líder do setor na América Latina”, diz Leonardo Brito, CEO do iFriend.”