Barroso suspende depoimento de servidores de Alagoas na CPI do MST

Os depoimentos dos diretores do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (ITERAL), marcados para as 14h desta segunda-feira no âmbito da CPI do MST, pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF. A medida atende ao pedido da Assembleia Legislativa alagoana e foi publicada no domingo.

De acordo com Barroso, o colegiado da Câmara dos Deputados não tem competência para investigar atos que ocorrem nos estados e são de responsabilidade dos Legislativos estaduais. O ministro destaca que a CPI do MST foi instaurada por conta de “uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo”.

“Os elementos trazidos aos autos parecem evidenciar a inexistência de fatos submetidos ao Poder Legislativo federal, a serem investigados a partir da oitiva de servidores estaduais”, disse Barroso na decisão.

A medida cautelar será julgada pelos demais ministros da Corte no plenário virtual que se encerra às 23h59 desta terça-feira.

Como o Radar mostrou mais cedo, a maior parte da fundamentação do relatório final — que deve ser lido na próxima semana — já foi apurada, conforme o relator Ricardo Salles (PL-SP).