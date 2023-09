Com Stédile fora do alvo, relatório da CPI do MST deve ser lido dia 12

Previsto inicialmente para esta semana, o relatório final da CPI do MST deve ser lido na terça-feira da próxima semana, dia 12 de setembro. Entre as conclusões do trabalho devem constar os indiciamentos do militante da Frente Nacional de Lutas, José Rainha, e do deputado federal Valmir Assunção (PT-BA).

Um dos principais objetivos da Comissão, denunciar o líder nacional do Movimento Sem Terra, João Pedro Stédile, não será cumprido. A investigação não encontrou provas que materializasse o indiciamento de Stédile, que foi à Câmara depor em 15 de agosto e teve o sigilo quebrado pelo colegiado.

Nesta segunda-feira, a CPI escuta diretores do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, como testemunhas, mas a parte essencial do material necessário para o texto de conclusão da Comissão já foi coletada, diz o relator Ricardo Salles (PL-SP).