‘Barroso é um criminoso’, diz Bolsonaro em novo ataque ao ministro do STF

Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques pessoais ao ministro Luis Roberto Barroso, do STF, nesta terça-feira, ao dizer, durante uma entrevista para uma rádio gaúcha, que o magistrado teria atuado “pessoalmente” para derrubar o projeto bolsonarista do voto impresso no Congresso. Bolsonaro perdeu a votação e o projeto caiu por obras dos seus próprios aliados no Parlamento, como Arthur Lira, mas ele insiste em mirar em Barroso.

“O Barroso foi para dentro do Congresso, mudaram os integrantes da comissão, e nós perdemos no voto o projeto do voto impresso. Houve uma interferência direta do ministro Barroso no Parlamento, o que a Constituição diz que não pode. É um crime. O Barroso é um criminoso. E depois ele vai para fora do país participar de evento sobre como derrubar presidente. Barroso, tu é um mentiroso”, disse Bolsonaro.