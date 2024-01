Bancos projetam Selic abaixo de 9,25% até o fim do ano, diz pesquisa

A pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban mostrou que a maior parte (55,6%) dos bancos entrevistados acreditam que a taxa Selic deve encerrar 2024 abaixo de 9,25%. Na edição anterior, 41,2% dos participantes apostavam neste patamar como uma tendência.

O levantamento mostra que a expressiva maioria (88,9%) concorda com a sinalização do Comitê de Política Monetária do Banco Central para corte de 0,5 ponto percentual da Selic nas reuniões dos primeiros seis meses do ano.

Os dados da pesquisa são coletados a cada 45 dias após a divulgação da ata do Copom. A pesquisa ouviu, entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023, as seguintes instituições financeiras: Banco ABC Brasil; Banco Bradesco; Banco do Brasil; Banco do Estado do Pará; Banco do Nordeste; Banco Inter; Banco Itaú; Banco Mizuho; Banco MUFG Brasil; Banco Rendimento; Banco Santander; Banco Votorantim; Banrisul; BRB – Banco de Brasília; Caixa Econômica Federal; Citibank; JP Morgan e XP Investimentos.