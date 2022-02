Augusto Aras testa positivo para Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, testou positivo para Covid-19 e ficará trabalhando de forma remota pelos próximos cinco dias.

O diagnóstico foi feito após exame de rotina. Aras está assintomático e, por recomendação médica, ficará afastado do gabinete na PGR ao longo desta semana.

Em decorrência do diagnóstico, ele não participará da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Nacional marcada para esta quarta.