Atentado golpista se destaca nas redes nos 100 primeiros dias de Lula

O terceiro mandato de Lula à frente da Presidência da República completou 100 dias nesta semana, mas o destaque nas redes sociais ficou por conta de apoiadores de Jair Bolsonaro inconformados com a vitória do petista nas urnas. Os atos golpistas de 8 de janeiro geraram 1,6 milhão de postagens e compartilhamentos no Twitter, Facebook e Instagram e é o tema mais comentado na internet neste período.

Os dados levantados pela Vox Radar mostram que Lula foi mencionado em 7 milhões de postagens nas plataformas digitais. Essas publicações geraram mais de 270 milhões de interações, entre compartilhamentos, curtidas e comentários.

Depois da invasão à Praça dos Três Poderes, a briga pela taxa de juros com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o assunto com maior destaque. Em seguida, a relação de Lula com as Forças Armadas e o impacto do governo no mercado financeiro são os temas mais relevantes segundo a análise nas redes sobre o petista.

O levantamento mostra que o acirramento das eleições ainda está vivo para os usuários das redes sociais. Os dados mostram a força da polarização política entre os candidatos do segundo turno de 2022. Entre publicações originais e compartilhamentos, Lula aparece em 30,5 milhões de postagens. Dessas, cerca de 4 milhões (quase 13%) também citam Jair Bolsonaro.