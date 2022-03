Atacado por Mamãe Falei, padre Lancellotti critica ricos em novo livro

O padre Júlio Lancellotti é frequentemente alvo de ataques do deputado e youtuber Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei, por conta de seu trabalho junto às pessoas em situação de rua em São Paulo. Mamãe Falei, que durante uma suposta viagem de ajuda humanitária à Ucrânia disse que as mulheres fugidas da guerra eram “fáceis porque eram pobres”, costuma chamar Lancellotti de “cafetão da miséria”.

O religioso assina o prefácio do livro A Riqueza e a Pobreza, que reúne quatro sermões ainda não publicados no Brasil de São João Crisóstomo, bispo em Constantinopla considerado um dos maiores oradores da história da Igreja Católica, um ferrenho crítico dos ricos e um dedicado defensor dos pobres.

A obra é editada pelo selo Paz e Terra, da Record, e chega às livrarias no próximo dia 28. Lancellotti diz no prefácio que Crisóstomo seria atualmente alvo de tipos como Mamãe Falei, que criminalizam o pobre e a pobreza.

“Os empobrecidos de todos os tempos, na história da humanidade, são Lázaros, cheios de chagas, sentados à porta dos ricos e abastados, que ignoram a dor dos pobres e que, por sua indiferença, se tornarão réus no julgamento da história. O pensamento do santo doutor e pregador considera toda riqueza injusta – ainda mais quando as desigualdades são gritantes e iníquas (…) Penso como hoje São João Crisóstomo seria odiado também em nossa sociedade meritocrática, com sua desigualdade que mata”, diz.

Como que profetizando o revés de seu crítico, que agora corre o risco de sepultar a sua breve carreira política em razão dos absurdos que disse, Lancellotti escreve no prefácio que os que empenham campanhas contra os pobres são, muitas vezes, pessoas com dificuldade de viver com sobriedade.

“Nossas cidades estão cheias de placas e campanhas: ‘Não dê esmola’. Imagino São João Crisóstomo a arrancá-las por estarem criminalizando os pobres e não combatendo a pobreza. Lembremos que, muitas vezes, quem faz e patrocina essas campanhas tem muita dificuldade em partilhar e viver com sobriedade”.

