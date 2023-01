Às vésperas dos 10 anos do incêndio da Boate Kiss, fotos marcam a tragédia

A tragédia que matou 242 pessoas em uma casa noturna no interior do Rio Grande do Sul completa na próxima sexta 10 anos. Com o lema “resgatar a memória é construir o futuro”, entidades que representam familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio da Boate Kiss organizam uma série de atividades, que inicia às 19h desta quarta.

Uma intervenção vai percorrer o caminho da praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, até o local do incêndio com imagens do fotógrafo Dartanhan Baldez Figueiredo, que acompanhou a luta protagonizada pelos pais das vítimas por justiça durante a última década.

O coletivo “Kiss que não se repita” prepara a exposição “Tempo Perdido” que tenta reproduzir como seriam os rostos dos jovens mortos pelas chamas em 27 de janeiro de 2013. A exposição também conta breves biografias das vítimas e de como foram parar na boate naquela trágica noite.

Até sexta, data dos dez anos de incêndio, ocorre uma série de palestras com escritores, jornalistas e militantes por justiça no caso e também da da boate argentina de Cromagnon, onde um incêndio vitimou 194 pessoas em uma casa noturna de Buenos Aires, em 2004. A programação também terá uma missa ecumênica e exibição de documentário sobre a tragédia em praça pública.

