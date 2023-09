Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcos do Val tem detonado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, aos colegas no Senado.

O motivo: o senador acha um “absurdo” que fotos íntimas do zap dele — nudes — estejam no inquérito do golpe, relatado por Moraes.