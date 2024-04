As promessas de Alexandre Silveira contra os apagões em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com deputados de São Paulo nesta quarta-feira. Em pauta, estava o contrato da Enel, concessionária de energia elétrica, que opera na capital e em mais 23 municípios paulistas.

Após sucessivos apagões, o prefeito Ricardo Nunes foi a Brasília pedir, no Tribunal de Contas, a rescisão do contrato da concessionária, mas o ministro de Lula resolveu tratar do assunto com o padrinho do presidente nas eleições de outubro, em São Paulo.

Em conversa com Guilherme Boulos e outros deputados governistas, Silveira disse que vai anunciar duas medidas em cerca de 10 dias. O ministro deve mudar o índice de ocorrências para evitar que as empresas atribuam todas as falhas a ocorrências climáticas e também deve proibir que empresas alvo de processo de caducidade disputem novas licitações.

No início do mês, o governo federal pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica a abertura de um processo de caducidade contra a Enel.