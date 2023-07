As conversas de Kim Kataguiri para tentar ser candidato a prefeito em SP

Tentando ser candidato a prefeito de São Paulo, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) tem conversado com economistas de gestões tucanas e até petistas para preparar o seu plano de voo. No início de julho, ele venceu o deputado estadual Guto Zacarias nas prévias do MBL para decidir o candidato do Movimento às eleições municipais.

Em paralelo, Kataguiri busca a bênção dos caciques do União Brasil. Aos líderes do partido, o parlamentar de 27 anos tem dito que uma candidatura própria vai angariar vereadores a sigla, além de projetar um nome ao eleitorado paulistano.

Se Kataguiri mostrar que é eleitoralmente viável não será alvo de resistência na executiva nacional, mas o caminho não está tão aberto no cenário paulista.

