Arthur Lira é reeleito para comandar a Câmara com votação recorde

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi reeleito há pouco para mais dois anos no cargo, com 464 votos — um recorde histórico. Os deputados mais votados para o posto haviam sido Ibsen Pinheiro (MDB), em 1991, e João Paulo Cunha (PT), em 2003, ambos com 434 votos.

Na eleição desta quarta-feira, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) ficou em segundo, com 21 votos. O terceiro e último colocado foi Marcel Van Hattem (Novo-RS), que recebeu 19 votos. Houve ainda cinco votos em branco.

Apenas quatro dos 513 integrantes da Câmara, que tomaram posse pela manhã, não votaram.

Lira foi o candidato de um bloco parlamentar que reuniu 20 dos 23 partidos com representação na Casa, que reuniu desde deputados do PT do presidente Lula ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reeleição já era dada como certa. Restava saber o tamanho da vitória. Que veio em números retumbantes.

O pleito desta quarta também definiu os outros dez integrantes da Mesa Diretora. Os cargos foram distribuídos conforme acordo entre os partidos e federações que compõem o bloco de Lira. Veja os escolhidos.

Marcos Pereira (Republicanos-SP) – 1º vice-presidente – 458 votos e 51 em branco;

(Republicanos-SP) – 1º vice-presidente – 458 votos e 51 em branco; Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) – 2º vice-presidente – 385 votos e 30 em branco;

(PL-RJ) – 2º vice-presidente – 385 votos e 30 em branco; Luciano Bivar (União Brasil-PE) – 1º secretário – 411 votos e 98 em branco;

(União Brasil-PE) – 1º secretário – 411 votos e 98 em branco; Maria do Rosário (PT-RS) – 2ª secretária – 371 votos e 138 em branco;

(PT-RS) – 2ª secretária – 371 votos e 138 em branco; Júlio Cesar (PSD-PI) – 3º secretário – 467 votos e 42 em branco;

(PSD-PI) – 3º secretário – 467 votos e 42 em branco; Lucio Mosquini (MDB-RO) – 4º secretário – 447 votos e 62 em branco.

A 2ª Secretaria foi o único cargo que teve uma disputa. O deputado Luciano Vieira (PL-RJ) concorreu como candidato avulso contra seu correligionário, do mesmo estado, mas obteve apenas 94 votos.

Outros quatro deputados foram eleitos como suplentes: Gilberto Nascimento (PSC-SP), com 420 votos, Pompeo de Mattos (PDT-RS), com 398, Beto Pereira (PSDB-MS), com 389, e André Ferreira (PL-PE), com 382.

