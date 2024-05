Após vaias em Alagoas, Lula ganha pontos com Arthur Lira

Apesar de ser o anfitrião dos dois eventos em Alagoas em que Arthur Lira foi vaiado, Lula ganhou pontos com o presidente da Câmara dos Deputados por conta da sua reação às manifestações de parte do público, em São José da Tapera e Maceió.

Segundo interlocutores de Lira, as vaias já eram esperadas, e foram atribuídas à “turma” do senador Renan Calheiros, seu principal adversário político no Estado, e a integrantes do MST. E o comportamento do presidente mereceu o reconhecimento do chefe da Câmara.

Como mostrou o Radar nesta quinta-feira, o petista fez um afago público a Lira em seu discurso durante cerimônia de ampliação do Canal do Sertão Alagoano, depois de o deputado do PP ser hostilizado por parte da plateia e comentar que a polarização no país deu trégua sob comando do petista. Na ocasião, Lula dedicou alguns minutos a falar do convidado e destacou que, até hoje, nenhum projeto do governo foi derrotado na Câmara, apesar de diferenças ideológicas.

Aliados do parlamentar ressaltaram o trecho em que o presidente comentou sobre o suposto “nervosismo” de Lira — que rompeu relações com o ministro Alexandre Padilha, articulador político do governo.

“Eu sou muito grato ao que o Senado e a Câmara tem feito pelo nosso governo. De vez em quando eu ouço dizer: ‘o Lira tá nervoso’. Eu mando o Rui Costa ir conversar com ele. Dois nervosos se entendem”, brincou o petista.

“Quando tem algum problema no Senado, eu falo com os senadores, falo com Pacheco e não tem problema. É assim que a gente governa um país. Quem é eleito presidente da República não tem que ficar escolhendo inimigo, não tem que destratar governador, não tem que destratar feito não tem que destratar opositor ou partido contrário, o presidente da República tem que ser o exemplo de decência, de dignidade e de comportamento civilizado nesse país. É assim que nós vamos consertar o nosso Brasil”, acrescentou o presidente.

Também chamou atenção a menção de Lula a Renan Calheiros em meio a um agradecimento a Lira: “As pessoas que eu ia ter prejuízo no meu mandato anterior, eu tive o Renan como presidente do Senado, alagoano, presidente por dois mandatos, que me ajudou muito a governar. E agora quis Deus que eu tivesse um outro alagoano na presidência da Câmara, que me ajudou muito, porque nós começamos a governar antes de tomar posse, porque foi ele que coordenou, junto com o Rui Costa e com o [Fernando] Haddad a PEC da Transição”.

Na manhã desta sexta-feira, durante cerimônia de entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Maceió, Lira recebeu vaias ainda mais ruidosas e reclamou da “falta de respeito” da plateia. Lula então se levantou e ficou posicionado ao seu lado durante o resto do pronunciamento.

No seu discurso, voltou a defender Lira, destacando o caráter institucional do evento. “Esse não é um ato de a gente fazer a disputa que a gente vai fazer na eleição, porque vai ter um momento em que eu vou viajar algumas cidades para apoiar um candidato. A gente não junto em todos os lugares, mas a gente precisa apenas aprender a respeitar quando o ato é institucional”, declarou o presidente.

“Um ato institucional não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós, e ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. É apenas uma questão de comportamento que me incomoda muito, me incomoda muito”, complementou.

Na sequência, ele exaltou a “coordenação do presidente Lira” para garantir a aprovação da reforma tributária, no ano passado.