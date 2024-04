Após “tentativa de invasão”, PF suspende agendamento online de passaportes

VEJA Mercado - quinta, 18 de abril

É quase consenso que o Copom vai surpreender em maio, diz Antonio Samad

VEJA Mercado em vídeo desta quinta-feira recebe o CEO da Axia Investing. Entre outros assuntos, ele diz que o Banco Central deve diminuir o ritmo de cortes de juros por causa do dólar alto, cenário fiscal incerto, juros americanos e conflitos geopolíticos. Samad comenta ainda como os recados do presidente do BC, Roberto Campos Neto, podem desagradar o presidente Lula.