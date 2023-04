Após proibição, Anvisa libera comercialização de alimentos da Fugini

A Anvisa revogou nesta terça-feira a resolução que suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e o uso no Brasil de todos os alimentos em estoque fabricados pela Fugini Alimentos, cuja produção é feita em Monte Alto, em São Paulo.

Conforme Veja noticiou no fim de março, a medida preventiva foi determinada após inspeções detectarem falhas relacionadas à higiene e ao controle de pragas na linha de produção da empresa.

A Anvisa manteve, contudo, a suspensão de produtos que contenham alimentos que causam alergias, como derivados de amendoim. Também foi mantida a suspensão para a comercialização e o uso de produtos da empresa que foram fabricados até 27 de março.

Segundo a agência, uma nova inspeção na empresa realizada no começo de abril identificou que medidas foram adotadas para atender aos questionamentos do órgão. “A equipe avaliou as reformas no estabelecimento e as adequações em seus procedimentos de modo a cumprir com as determinações da vigilância sanitária”, informou a Anvisa em Nota.