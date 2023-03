Anvisa suspende venda e uso de todos os produtos da marca Fugini

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que todos os produtos da marca Fugini, conhecida pela produção de molhos e conservas vegetais, estão suspensos para fabricação, comercialização, distribuição e uso nesta quarta-feira, 29. A medida preventiva vale apenas para os itens em estoque na empresa Fugini Alimentos Ltda localizada em Monte Alto, no interior paulista, e foi adotada após inspeção sanitária identificar falhas graves de higiene, controle de pragas e rastreabilidade.

A agência informou que a determinação considerou o trabalho em conjunto realizado com a participação do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária municipal de Monte Alto.

“Na ação, foram identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade”, informou. A Anvisa explicou que as irregularidades “podem impactar a qualidade e a segurança do produto final”.

Até que adequações no processo e boas práticas de fabricação sejam realizadas pela empresa, a suspensão será mantida. Uma resolução específica para lotes de maionese da marca produzidos entre 20/12/2022 e 21/3/2023 será publicada pela agência nesta quinta-feira, 30. Isso porque, durante a inspeção, foi constatado o uso de matéria-prima vencida na fabricação do produto.

“A nova medida proíbe a comercialização, a distribuição e o uso, e determina o recolhimento de todas as apresentações da maionese da marca Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes que irão vencer em dezembro de 2023, com numeração iniciada por 354”, informou a Anvisa.

No caso da maionese, a agência recomenda que estabelecimentos comerciais e consumidores não utilizem o produto e entrem em contato com a Fugini para que seja realizado o recolhimento dos itens.

Alimentos vencidos, inclusive matérias-primas, são impróprios para consumo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. “O recolhimento dos alimentos visa a retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor”.

Saiba quais são os tipos de produtos produzidos pela Fugini

Atomatados

Batata Chips

Batata Palha

Condimentos

Conservas

Doces em massa

Maionese

Molhos especiais

Molhos gourmet

Vegetais em conserva