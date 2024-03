Após pito de Lula, ministros vão às redes enaltecer o governo

Com a queda da popularidade divulgada em pesquisas na semana passada, Lula cobrou de seus ministros mais atenção à comunicação dos feitos do governo na primeira reunião ministerial do ano. O chefe da Secom, Paulo Pimenta, disse no encontro que projeta campanhas digitais para os programas Bolsa Família e Farmácia Popular.

Outros ministros nem esperaram a reunião acabar para enaltecer o governo nas redes sociais. Antes mesmo do início do encontro, Sônia Guajajara puxou a fila e escreveu no X sobre a “implementação da Casa de Governo em Roraima, para atender o povo Yanomami”.

Depois, Anielle Franco e Márcio França usaram a plataforma para comentar sobre a reunião ministerial. Renan Filho publicou um vídeo sobre a ida à Espanha “para atrair mais investimentos estrangeiros”.

Ainda durante o encontro, Márcio Macêdo exaltou 100 novos institutos federais e o perfil de Rui Costa fez uma publicação sobre “reconstrução, recuperação e retomada de programas sociais” no último ano.

Além de Lula e Rui Costa, que tiveram as falas transmitidas pela TV Brasil, Alexandre Padilha, Nísia Trindade, Ricardo Lewandowski, Paulo Pimenta, Cida Gonçalves e Fernando Haddad também discursaram na reunião ministerial.