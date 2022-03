Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro escapou da explosão no Paraná, que matou dois operários, porque sua agenda atrasou trinta minutos.

Se estivesse no horário, ele estaria no local do acidente. Foi um acidente, mas a campanha ligou o alerta de atentado.