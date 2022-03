Explosão de tanque mata dois enquanto Moro visitava empresa no Paraná

Uma explosão em tanque da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), no Paraná, matou dois trabalhadores no momento em que o ex-juiz Sergio Moro, candidato à Presidência da República, visitava o local. A explosão ocorreu por volta das 11h, enquanto o pré-candidato fazia um discurso.

Moro, que é de Maringá, discursava na parte administrativa. A explosão ocorreu no setor fabril. Após o discurso, o ex-juiz faria uma caminhada pela propriedade e passaria perto do local do acidente, mas cancelou a visita ao ser informado da explosão.

“Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação”, disse, em nota, a assessoria de Moro.

O ex-juiz ainda está em Maringá, onde deve passar o fim de semana com a família.