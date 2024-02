Após deputados, Lula receberá senadores em confraternização no Alvorada

Depois de Lula receber Arthur Lira, líderes de bancadas da Câmara e presidentes de partidos aliados para um happy hour, será a vez dos representantes da base governista no Senado confraternizarem com o presidente da República e alguns ministros, em encontro marcado para a próxima terça-feira, no Palácio da Alvorada.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ficou encarregado dos convites a Rodrigo Pacheco e aos líderes da Casa.

Na última quinta, em meio a uísque japonês, tábuas de frios e salgadinhos, Lula disse a Lira e aos deputados presentes que faria daquele momento de descontração uma “rotina”.

Questionado nesta quarta-feira se Lula pretende assumir a mesma assiduidade com os representantes da base governista na outra Casa, Wagner respondeu com um sorriso no rosto: “Se ele fizer isso com a Câmara, vai ter que fazer com o Senado, também.”