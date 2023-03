Após Câmara de Florianópolis negar título, Assembleia de SC homenageia Gil

Uma semana depois de a Câmara dos Vereadores de Florianópolis rejeitar, pela segunda vez, uma proposta para conceder o título de cidadão honorário da cidade a Gilberto Gil, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta terça-feira duas moções de aplauso ao artista baiano, “pelos relevantes serviços culturais e políticos prestados à população catarinense”.

As homenagens foram sugeridas pelos deputados Marquito (PSOL) e Padre Pedro Baldissera (PT). No domingo, Gil se apresenta na capital do Estado como parte da programação de aniversário dos 350 anos do município, onde ele foi preso durante a ditadura militar, em 1976.